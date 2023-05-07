أمطار خفيفة تسقط على عدة مناطق بالإسكندرية.. صور

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة في مناطق العجمي والهانوفيل، غربي المدينة، صباح اليوم الأحد، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.