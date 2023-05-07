عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة تسقط على عدة مناطق بالإسكندرية.. صور

أمطار خفيفة تضرب
أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية

 

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة في مناطق العجمي والهانوفيل، غربي المدينة، صباح اليوم الأحد، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

أزهر الإسكندرية: لم نتلق شكاوى من امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وسط انخفاض في درجات الحرارة .. شاهد

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة. 

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

الاسكندرية الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة الهانوفيل الأرصاد الجوي السواحل الغربية الصيانة الشاملة اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

ترشيحاتنا

لماذا احتفى جوجل بالموسيقار العالمي يوهانس برامز؟

بعد حفلها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

القبض على المتهمين بسرقة أموال من داخل شقة بالخليفة

تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ