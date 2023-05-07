بعد غياب 15 عاما| النجم أشرف سيف في "واحد من الناس".. الليلة

في سهرة فنية خاصة وانفراد جديد لبرنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الأحد علي شاشة الحياة يحل الفنان أشرف سيف ضيفًا علي الإعلامي د. عمرو الليثي في أول ظهور إعلامي له بعد غياب ١٥ عاما عن الساحة الفنية ، ويكشف أسباب الغياب ومفاجأت العودة وهل كان اعتزال ام ابتعاد ، وهل نجح في عمله بالتجارة

كما يكشف أشرف سيف، ولأول مرة أسباب تسمية وحيد سيف بهذا الاسم "وحيد " وكواليس خاصة عن حياة نجم الكوميديا وحيد سيف تذاع لاول مرة وعن علاقته به وهل تم التعاون بينهما في عمل درامي او سينمائي وعن العمل الفني "اهلا بالسكان " وهل كان شهادة ميلاد أشرف سيف ، كما يكشف العديد من الأسرار والكواليس عن مسيرته الفنية.