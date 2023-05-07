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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيلة الشيوخ ناعية الراحل المستشار عبد الله عصر: قدم لوطنه خدمات جليلة

النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ

نعت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. 

جاء ذلك مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقالت وكيلة المجلس، في نعيها  للفقيد: “ببالغ الحزن والأسى، أنعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار الجليل عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ”.

ودعت الله أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء عطائه الوافر، وما قدم لوطنه من خدمات جليلة، وأضافت: “إذ كان أحد رموز القضاء المصري الشامخ رئيسا سابقاً لمحكمة النقض ورئيسا سابقاً لمجلس القضاء الأعلى، كما أدى بكل أمانة وإخلاص دوراً مشهوداً في العمل السياسي والبرلماني، ما جعله نموذجاً يحتذى في الأداء الراقي والمتفاني لوجه الله والوطن”.

وقدمت خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ودعواتنا لله سبحانه وتعالى أن يلهمهم وإيانا؛ المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، الصبر والسلوان .

وكيلة مجلس الشيوخ رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي المستشار عبدالله عصر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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