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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب سبائك ذهبية مع راكب.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة والدكتور هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من المجر على رحلة الطائرة القادمة من بودابست اشتبه فتحى محمد مأمور اللجنة الجمركية فى صالة الوصول الدولى نظرا لارتباك الراكب.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام مأمور الفحص ورامى مروان رئيس القسم أفادا بعدم وجود شئ مخالف .

وقام عمر البارودى المشرف على صالة الوصول بتكليف فتحى محمد وأبو القاسم ممدوح مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا تحت إشراف عاصم بدوى نائب مدير الاداره فتبين وجود 5 سبائك من الذهب فى محفطه نقوده بإجمالى ١٧٠ جرام عيار ٢٤.

وقام بالجرد والتحريز كلا من طارق منصور وجمال خلف بحضور محسن الشعينى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة وأحمد عسكر من مكافحه التهرب الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٥ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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