تحت حماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: “عشرات المستوطنين من بينهم العضو السابق بالكنيست “يهودا غليك” اقتحموا المسجد الأقصى".

وأضافت دائرة الأوقاف: "أنهم نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني، خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال بن غفير واتباعه.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا التصعيد يأتي ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التي تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وأكدت أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وأشارت إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة.