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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني حق مكفول بالدستور

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج

قال النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مشاركة المصريين فى الخارج فى الحوار الوطنى سيكون له عظيم الأثر فى طرح رؤيتهم وأفكارهم بشأن المحاور الثلاثة فى الجلسات والمقترحات بشأن الحلول خاصة فى ملف المصريين بالخارج سواء مطالبهم التى تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة، أو دورهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى ودعم الاستثمار بشكل مباشر او غير مباشر.

وأكد هندى، أن المصريين بالخارج يمتلكون رؤية وفلسفة بشأن جميع الملفات والاستعانة بمقترحاتهم سيكون لها دور كبير فى تجاوز بعض الملاحظات على هذا الملف، خاصة وأن الدستور كفل لهم حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية، وهو مكتسب يتحقق لأول مرة في الجمهورية الجديدة، وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق التي منحها لهم الوطن، ومن ثم فهم جزء من العملية السياسية.

وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج:" المصريين بالخارج تقريبا يتجاوز عددهم الـ12 مليونا، وهم بمثابة قوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية بالخارج، إلى جانب أنهم قوة اقتصادية وعلمية ضاربة، ولهم دور مؤثر في وضع رؤية لحل الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات الحالية، مؤكدا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تبذل جهودًا قوية ومتواصلة لاستعادة الثقة بين المصريين بالخارج وبلدهم، كما أن القيادة السياسية تحرص على دعم المصريين بالخارج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم طوال الوقت، ويجب البناء على تلك الجهود والاستماع إلى ممثلي المصريين بالخارج وإشراكهم في مائدة الحوار الوطنى للاستفادة من هذه الطاقة والخبرات الكبيرة.

الحوار الوطني المصريين في الخارج الاقتصاد الوطني المشاركة الدستورية العملية السياسية

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