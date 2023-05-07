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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية تناولت أسعار الدولار اليوم في البنوك وأسعار الذهب في محال الصاغة، والتي تعد محط اهتمام الكثير خاصة التجار ورجال الأعمال، بالتزامن مع الهبوط القوي الذي ضرب الأخضر عالميا.
 

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واستقر سعر الدولار اليوم في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 58 يومًا كاملة بدون تحرك، عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه بنحو قرشين.

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له الأربعاء الماضي ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

استمرت أسعار الذهب اليوم في التراجع بعدما سجلت مستويات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية والتي شهدت وصول سعر الجرام الأكثر انتشارا في محلات الصاغة وهو عيار 21 إلى 2800 جنيه.

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ولكن هذه التذبذب أقل حده من الفترة السابقة عليه، حيث تتأرجح أسعار الذهب في حدود زيادة وهبوط لا تتجاوز الـ 50 جنيها.

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