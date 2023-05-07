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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. استورد تويوتا RAIZE زيرو بـ112 ألف جنيه... أسطول سيارات الملك تشارلز بعد التتويج

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

كشف مجلس الوزراء في وقت سابق عن موافقتة على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

كشف وكيل شركة بي واي دي للسيارات في مصر عن طرازه الجديد byd Seagull  الكهربائية بالكامل موديل 2023 ، وتنتمي سيارة byd Seagull الكهربائية الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

ينتشر داخل السوق المصرية للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، ويتنافس مصنعو السيارات علي التواجد في سوق السيارات المصرية ومنهم صانع السيارات الصيني، الذى يوفر مختلف فئات السيارات في مصر ومنها، السيدان، والكروس أوفر، والهاتشباك، ولك لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لهم .

يلجأ أصحاب السيارات غالبًا إلى تركيب أحد صناديق الأمتعة أعلى سقف السيارة أثناء الذهاب في رحلة، وذلك لزيادة مساحة التخزين بالسيارة لتستوعب جميع أغراض السفر، لكن لا يعرف البعض أن تركيب أو استخدام صناديق الأمتعة يزيد من استهلاك وقود السيارة خصوصًا إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية .

توج الملك تشارلز الثالث ملك للملكة المتحدة رسميًا، وذلك التتويج يجعله صاحب القرار الأول والأخير ويساعده علي التحكم في أسطول السيارات الملكي واختيار السيارة التي يريد استقلالها من بينتهم، بالإضافة الي أن تتويج تشارلز ملكا يعطيه الكثير من الامتيازات التي لم تكن لديه من قبل .

يملك اللاعب آرلينغ براوت هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج عددًا محدودًا للغاية من السيارات مقارنة بغيره من اللاعبين، علي الرغم من شهرته الواسعة في عالم كرة القدم.

يمتلك الأعب ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان أغلي السيارات الفارة، ويعتبر أحد لاعبي كرة القدم الذين يملكون أسطول سيارات فاخرة، بالإضافة الي أن ليونيل ميسي من أحد لاعبي كرة القدم الأكثر اجرآ في العالم .

فيات تيبو 2023 تويوتا RAIZE BYD Seagull byd Seagull الكهربائية جيلي كول راي شانجان CS35 Plus استهلاك وقود سيارتك أسطول سيارات الملك تشارلز الملك تشارلز بعد تتويجه مانشستر سيتي ميسي

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