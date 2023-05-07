طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية على التابلت بلا شكاوى|صور

تمكّن اليوم جميع طلاب الصف الثاني الثانوي من الدخول بسهولة على منصة امتحانات الصف الثاني الثانوي وأداء امتحان اللغة العربية إلكترونياً على التابلت دون أي شكاوى.

وأكد الطلاب أن منصة امتحانات الصف الثاني الثانوي عملت اليوم بكفاءة عالية أثناء سير الامتحان نافين تمامًا وجود أي شكاوى من “سقوط السيستم” اليوم .

وكانت قد انطلقت اليوم الأحد 7 مايو 2023، امتحانات الصف الثاني الثانوي في المدارس الثانوية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة ، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية .

وقالت وزارة التربية والتعليم: تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد التي تبلغ نسبتها 85 % ، كما توجد في امتحانات الصف الثاني الثانوي أسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا.

بينما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقياً فقط لـ (طلاب المنازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا)

وإذا تعرض أي طالب لعطل بجهاز التابلت أثناء أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان يتم في هذه الحالة ، تحرير محضر للطالب في لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي ، وذلك ضمانا لحق الطالب ، مع اتاحة إمكانية أداء الامتحان ورقيًا .

امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات الصف الثاني الثانوي