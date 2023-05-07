الاتحاد الأوروبي: مصدومون من هدم إسرائيل مدرسة التحدي

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، علي هدم قوات الإحتلال مدرسة في الضفة الغربية بفلسطين، وأكد أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب احترام حق الأطفال في التعليم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي عبر تويتر : “مصدومون من الأنباء حول هدم السلطات الاسرائيلية لمدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، أكثر من 60 طفلا فلسطينيا سيتأثرون بذلك”

وطالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بوقف جميع عمليات الهدم والإخلاء والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت، اليوم الأحد، مدرسة تحدي 5 الأساسية بمنطقة شرق بيت لحم.

وقال مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر لـــ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5.

وأضاف مسئول التعليم أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل أن تهدم المدرسة، وتستولي على محتوياتها.