بعد 3 سنوات.. القضاء العراقي يصدر حكمه على قاتل هاشم الهاشمي

أصدرت محكمة جنايات بالعراق، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي اغتيل في شهر يوليو من عام 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد من قبل مسلحين على متن دراجة نارية.

ووفقا لوكالة "شفق نيوز"، ذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن: "محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم ( احمد حمداوي عويد ) عن جريمة قتل الخبير الامني هشام الهاشمي".

وأضاف أن المحكمة اصدرت قرارها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

وفي يوليو2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن على يد فصيل مسلح إلا أن السلطات العراقية نفت تلك الأنباء.