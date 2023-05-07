أستراليا ونيوزيلندا تطلقان 21 طلقة مدفعية احتفالا بتتويج تشارلز

احتفلت أستراليا ونيوزيلندا‭‭ ،‬‬اليوم الأحد، بتتويج الملك تشارلز الثالث، واطلقت الدولتان 21 طلقة مدفعية في عاصمتيهما وذلك بعد مشاركة زعيمي البلدين، في مراسم التتويج في لندن، حسبما أفادت رويترز.

ونظمت الدولتان فعاليات اليوم للاحتفال بالتتويج، وبث تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالي مراسم التحية بإطلاق 21 طلقة مدفعية أمام البرلمان في كانبيرا.

وفي نيوزيلندا، قالت قوة الدفاع النيوزيلندية إن الجيش أطلق 21 طلقة مدفعية في العاصمة ولنجتون.

وشارك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره النيوزيلندي كريس هيبكنز في حفل تتويج الملك في لندن أمس السبت.

ويويد الزعيمان انفصال بلديهما عن النظام الملكي، لكنهما قالا إنهما سيظلان يدينان بالولاء للملك تشارلز.