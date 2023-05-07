مهرجان الألوان يضفي البهجة والسعادة على السياح بالغردقة

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مهرجان الألوان الذي انطلق بالغردقة جذب السياح بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه ساهم في شعورهم بالسعادة والبهجة خلال قضاء عطلتهم.

وأشار باسم حلقة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"؛ إلى أن فكرة المهرجان جاءت من مجموعة من أصحاب عدد من الفنادق المتجاورة على الشاطىء لإسعاد السائحين.

وأضاف نقيب السياحيين ؛ أن السياح تفاعلوا جدا مع فكرة المهرجان، وشعروا بالفرحة والبهجة، وبدأوا يطلقون ألوان أعلام بلادهم، لافتا إلى أن عدد من وسائل الإعلام الغربية قامت بتغطية المهرجان.

ونوه باسم حلقة، نقيب السياحيين، بأن هذه الفعاليات مثل مهرجان الألوان تجذب السياح جدا، وتشعرهم بالسعادة والبهجة خلال قضاء عطلتهم.