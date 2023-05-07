الإصابة تبعد عمرو السيسي عن مباراة الزمالك أمام بروكسي في كأس مصر

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك عن استمرار غياب عمرو السيسي لاعب وسط الفريق في مباراة بروكسي المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأبعدته عن الأبيض في الفترة الماضية.

وأدى عمرو السيسي تدريبات تأهيلية مختلفة على مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بروكسي في كأس مصر .



وخاض الاعب تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات بدنية داخل أرض الملعب على هامش المران.

ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك لتجهيز الاعب من الناحية الطبية والبدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.