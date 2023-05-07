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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس حضانة في ترعة بالشرقية

صدى البلد

شهد حادث انقلاب أتوبيس حضانة بمياه ترعة بالقرب من قريه شلشلمون دائرة مركز منيا القمح، ارتفاع عدد المصابين حيث أصيب 15 شخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم 4 تلاميذ من رواد الحضانة وتم نقل المصابين الي مستشفى منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال 16 شخص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

إصابة 7 تلاميذ في حادث انقلاب أتوبيس حضانة بالشرقية

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس حضانة بمياه ترعة بالقرب من قريه شلشلمون دائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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