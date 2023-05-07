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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رومانيا: طائرة بولندية كانت على وشك الاصطدام بمقاتلة روسية

صدى البلد

أعلنت رومانيا وبولندا، اليوم الأحد، أن طائرة بولندية تقوم بدورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فوق البحر الأسود قرب رومانيا تجنبت بصعوبة اصطداما مع مقاتلة روسية، حسبما أفادت رويترز.

وكتبت آنا ميتشاليسكا متحدثة باسم حرس الحدود، اليوم الأحد، :"مقاتلة روسية من طراز سو-35 نفذت عدوانا ومناورات خطرة بالاقتراب من طائرة بولندية دون الحفاظ على مسافة آمنة مما أدى لانعدام اتزان وفقدان للارتفاع وفقدان مؤقت للسيطرة على الطائرة من طاقمها البولندي".

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وأضافت متحدثة حرس الحدود :"“المقاتلة الروسية حلقت في مواجهة مقدمة الطائرة البولندية واعترضت مسارها من مسافة خطرة قدرها الطاقم بأنها نحو 5 أمتار”.

واكدت وزارة الدفاع الرومانية في بيان صحفي إن سلوك المقاتلة الروسية غير مقبول بالمرة.

وذكرت الوزارة في البيان قائلة “هذه الواقعة إثبات إضافي على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي في البحر الأسود”.

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