إخماد حريق في مجلس مدينة زفتى بسبب ماس كهربائي.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية ، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل ديوان عام مجلس مدينة زفتي، بشارع الجيش الرئيسي بمدينة زفتى، دون خسائر في الأرواح.



تلقي اللواء محمد عمار، مدير آمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الموظفين بمجلس مدينة زفتى، بنشوب حريق هائل داخل أحد المباني بديوان عام المجلس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحريق.

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