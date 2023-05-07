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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق يرفض التعليق على تصريحات مسئولي بيراميدز

العامري فاروق
العامري فاروق

تحدث العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن انسحاب نادي الزمالك وتصريحات مسئولي بيراميدز حول مستوى التحكيم في لقاء كأس السوبر.

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "من حق كل مسؤول أن يرى موقفه من المشاركة في المباراة من عدمها، هذا حق اصيل لكل مسؤول".

وتابع "الأهلي يلعب من أجل التتويج بالبطولة أيا كان مين المنافس، هو لقب وبطولة ونحترم المنافس ايا كان اسمه ايه في النهاية".

وأضاف "لا يمكن التعليق على تصريحات مسئولي بيراميدز، المباراة كانت قوية وبها ندية وفرص للفريقين، ومحمد الشناوي كان متألق وتصدى لفرصتين أو ثلاثة لبيراميدز، والأهلي كان له العديد من الفرص".

وواصل العامري فاروق "مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة كانت قوية وجيدة، واجهنا منافس فريق لديه فرص للتسجيل مثلنا، نعمة من ربنا وجود الجمهور في الاستاد، مع جهاز فني بيدرس المنافس جيدا، نجحنا في الفوز".

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