ما أسباب الإصابة بسكر الحمل وأعراضه وكيفية تفاديها؟ أستاذ باطنة يجيب

قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة وأمراض السكر بالقصر العيني، إن سكر الحمل هو الذي يظهر لأول مرة أثناء الحمل؛ مضيفة إن السيدة الحامل أحيانا تكون مصابة بالسكر قبل الحمل .

وأضافت إيناس شلتوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية ؛ أن السكر الذي يصيب المرأة الحامل غالبا مايكون بعد الشهر الرابع من الحمل وقد يحدث للبعض قبل ذلك نتيجة إفراز هرمونات من المشيمة .

وتابعت أن الهرمونات التي تفرز تنتج مناعة ضد الأنسولين الداخلي وهو ما يسبب سكر الحمل دون ظهور أي أعراض سابقة، مشيرة إلى أن هناك سيدات عرضة أكثر من غيرهن مثل السيدات اللاتي لديهن سمنة و من تجاوزت سن 35 سنة ومن لديهن تاريخ وراثي بالسكر أو من أصيبت بسكر الحمل في حمل سابق ويتم اكتشاف من خلال نتائج تحليل سكر البول “ منحنى سكر ”