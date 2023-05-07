حارس تونس السابق يقارن بين الأهلي والترجي قبل موقعة دوري الأبطال

قال عثمان النجار المدرب التونسي السابق لفريق الترجي الرياضي، إن مباراة الأهلي المقبلة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بين أكبر فريقين فى القارة.

وقال مدرب الترجي السابق، الذي كان مساعد لـ معين الشعباني فى تحقيق لقبي دوري أبطال أفريقيا مرتين من قبل، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق: " مباراة الأهلي والترجي بين أكبر فريقين فى دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: " الأهلي يمر بفترة فنية مميزة ، الأهلي فريق الأدوار الإقصائية ، رغم صعوبة دور المجموعات ، وتفوق فى السوبر على فريق بيراميدز ، بينما الترجي يمر بمرحلة صعبة.

وتابع: " مباراة الأهلي والترجي هى لقاء التفاصيل الصغيرة، والفريقين كتاب مفتوح لبعضهما.