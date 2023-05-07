النشرة الدينية.. دعاء السعادة وراحة البال والرزق.. 3 كلمات رددها لو مفيش معاك فلوس تحج.. سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
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