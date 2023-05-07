شكري: مصر حريصة على حقن دماء الشعب السوداني

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حريصة على حقن دماء الشعب السوداني، وقال: “نرغب في عودة الاستقرار للسودان، بما يضمن وحدة وسلامة الأراضي السودانية”.

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في السودان، أنه لا بد أن تتسم أي عملية سياسية بالشمول في مناقشة الملفات الشائكة والمتشابكة.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر تشدد على وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان، وحمايتها من خطر الانهيار والحفاظ على الشأن الداخلي السوداني.

سبل الخروج من الأزمة الحالية

وأشار سامح شكري إلى أن مصر قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع الأطراف السودانية والدولية، للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة الحالية.