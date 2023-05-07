صدمة قوية لـ كولر قبل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها 12 مايو المقبل على ملعب رادس.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الجهاز الطبي للأهلي يوصي بعدم مشاركة محمود متولي أمام الترجي وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر"

وقررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافأت خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد إضافة البطولة الثالثة لدولاب بطولاته في الموسم الحالي وذلك بالفوز علي بيراميدز بهدف نظيف وحصد لقب السوبر المصري نسخة 2021-2022 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.