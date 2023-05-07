قبل انتخابات تركيا.. كيف كانت مسيرة أردوغان وغريمه اللدود كمال كليجدار؟

يأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تمديد حكمه إلى عقد ثالث في انتخابات 14 مايو الجاري، لكنه يواجه أصعب اختبار له حتى الآن في صناديق الاقتراع، خاصة مع ترشح كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.

وأوضح تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء، بعض المعالم البارزة في مسيرة أردوغان الذي أحدث تغييرًا كبيرًا في تركيا، ووجه مجتمعها، وأسس الدولة كقوة عسكرية إقليمية.

مسيرة وسط أزمات

مارس 1994: انتخاب أردوغان رئيسًا لبلدية اسطنبول كجزء من حزب الرفاه بقيادة السياسي الإسلامي نجم الدين أربكان.

أبريل 1998: استقال أردوغان من منصب رئيس البلدية بعد أن حكمت عليه المحكمة بالسجن بتهمة التحريض على التمييز الديني بسبب قصيدة تلاها في عام 1997 تشبه المساجد بالثكنات والمآذن بالحراب والمؤمنين بجيش. تم سجنه من مارس 1999 إلى يوليو 1999.

أغسطس 2001: أسس حزب العدالة والتنمية وانتخب رئيسًا له.

نوفمبر 2002: فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بما يقرب من 35٪ من الأصوات في أعقاب أسوأ ركود اقتصادي منذ السبعينيات، وتعهد الحزب بالتخلي عن سوء الإدارة والركود في الماضي.

وحينها مٌنع أردوغان قانونًا من العمل كرئيس للوزراء أو في البرلمان بسبب إدانته السابقة والحكم بسجنه - لكن هذا القرار تم نقضه وألغي في ديسمبر.

مايو 2003: أصبح أردوغان رئيساً للوزراء، ليبدأ عقدًا من الازدهار الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة مدفوعاً بطفرة البنية التحتية والاستثمار الأجنبي.

أكتوبر 2007: وافق الأتراك في استفتاء، على تغييرات دستورية للسماح للرئيس - الذي كان دوره رمزيًا إلى حد كبير - بأن يُنتخب علنًا.

فبراير 2008: أقر البرلمان تعديلاً صاغه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الحرم الجامعي.

في الشهر التالي، نظرت المحكمة الدستورية في قضية فصل الدين عن الدولة، وتم الحكم بشكل ضيق ضد حل حزب العدالة والتنمية وحظر أردوغان وعشرات أعضاء الحزب الآخرين من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات.

سبتمبر 2010: في استفتاء آخر، وافق الأتراك على التعديلات القضائية والاقتصادية التي دافع عنها أردوغان والتي تهدف إلى مواءمة الدستور مع معايير الاتحاد الأوروبي حتى مع تعثر محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

مايو 2013: تسارعت الاحتجاجات ضد خطط أردوغان لإعادة تطوير حديقة جيزي في اسطنبول إلى مظاهرات غير مسبوقة على مستوى البلاد بسبب ما شعر به المعارضون من سلطوية.

ديسمبر 2013: يواجه أردوغان تحقيقاً واسعاً في فساد تورط فيه كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس بنك مملوك للدولة. ووصفه وقتها بأنه "انقلاب قضائي" نظمه رجل الدين المسلم فتح الله جولن.

أغسطس 2014: منعت لوائح حزب العدالة والتنمية من الترشح لولاية رابعة على التوالي كرئيس للوزراء، وعليه ففاز في أغسطس بأول انتخابات رئاسية في تركيا وبدأ في الدعوة إلى دستور جديد لتعزيز سلطات رئيس الدولة.

يونيو 2015: لأول مرة، فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات. لكن بعد فشل الأحزاب في تشكيل ائتلاف، استعادت الحزب الأغلبية في انتخابات مبكرة في (نوفمبر).

يوليو 2016: قاد جنود مارقون الدبابات والمروحيات وهاجموا مباني الدولة والبرلمان وقتلوا أكثر من 250 شخصًا في محاولة انقلاب فاشلة، حيث نجا أردوغان منها، متهمًا شبكة فتح الله جولن بتدبيرها، ليتم تفعيل حالة طوارئ وقتها وشن اعتقالات واسعة النطاق لأعضاء الشبكة المزعومين في الجيش وفي القطاعين الخاص والعام.

أغسطس 2016: أمر أردوغان بشن هجوم عسكري كبير على سوريا - وهو أول توغل تركي كبير في بلد آخر منذ عقود .

أبريل 2017: أقر استفتاء نظامًا رئاسيًا تنفيذيًا يمنح سلطات واسعة لرئاسة الجمهورية.

يونيو 2018: فاز أردوغان بانتخابات رئاسية مبكرة، بعد انتخابه من العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية.

أغسطس 2018: بدأت سلسلة من الأزمات الاقتصادية تضرب تركيا وسط انخفاضات حادة في قيمة الليرة بأزمة العملة التي أشعلتها التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، فضلاً عن المخاوف بشأن وجهات نظر أردوغان الاقتصادية غير التقليدية وتأثيره على السياسة النقدية.

مارس 2019: أسفرت الانتخابات البلدية على صعيد البلاد عن أول هزيمة انتخابية لأردوغان منذ ما يقرب من عقدين. وهزم مرشحون من تحالف المعارضة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح، مرشحي حزب العدالة والتنمية في سباق رئاسة البلدية في مدن من بينها أنقرة وإسطنبول.

نوفمبر 2019: وسط حالة من الاضطراب في ليبيا، وقعت تركيا اتفاقيتين مع الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها لتعيين الحدود البحرية والتعاون العسكري.

فبراير 2020: أوشكت تركيا وروسيا على الدخول في مواجهة بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في منطقة إدلب السورية.

ديسمبر 2020: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا وقطاع الصناعة الدفاعية فيها بسبب شراء الأخيرة أنظمة دفاع جوي روسية من طراز إس-400 مما زاد من تدهور العلاقات بين البلدين.

ديسمبر 2021: عاني الاقتصاد من أزمة عملة أكثر احتداما بعد سلسلة غير معتادة من التخفيضات في أسعار الفائدة.

ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال فترة حكم أردوغان، وتراجع التأييد الشعبي له.

يوليو 2022: ساهمت جهود وساطة قامت بها تركيا والأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد خمسة أشهر من بدء الغزو الروسي.

فبراير 2023: تعرضت تركيا لأخطر زلزال في تاريخها الحديث أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألفًا في جنوب شرق البلاد.

كمال كليجدار أوغلو

وينافس أردوغان، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، الغريم اللدود للرئيس التركي، والذي يؤكد في جولاته الانتخابية أنه لن يكون هناك جولة ثانية من الانتخابات وأن الرئيس رجب طيب إردوغان سوف يتقاعد اعتبارًا من 15 مايو.

ولد أوغلو في 17 ديسمبر 1948 في بلدة ناظمية بولاية تونغلي شرقي الأناضول، وأكمل مراحل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدارس ولايته.

وبعدها التحق بمدرسة إيلازيج التجارية الثانوية فأنهاها بمرتبة الشرف عام 1967، وعقب ذلك انتقل للدراسة الجامعية في العاصمة فدخل أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية التي تخرج فيها 1971.

بدأ نشاطه السياسي عام 2002 بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي يعتبر نفسه الوريث الشرعي لسياسة وفكر مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وخاض انتخابات البرلمان التركي في نوفمبر 2002 ثم في أغسطس 2007، وفاز بعضوية البرلمان في الدائرة الثانية في إسطنبول.

وقد ترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس 2009، لكنه نال 37% فقط من الأصوات فخسر المنصب لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية قدير توباش.

وفي عام 2010، انتخبته الهيئة العامة لحزب الشعب الجمهوري رئيسا للحزب بعد استقالة سلفه دينيز بايكال.

وأعيد انتخاب كليجدار عام 2014 رئيسًا لحزب الشعب، والذي أدى إلى قيادته إلى الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015.

وفي 15 يوليو 2016، وقت المحاولة الفاشلة للانقلاب وقف كليجدار ضده وانتقد المشاركين فيه.