الأهلي: نسير على الطريق الصحيح مع كولر التطوير مستمر

تحدث العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي عن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "فريق الأهلي يلعب بشكل هجومي، والتغييرات في مباراة بيراميدز كانت هجومية".

وتابع "أي ملف داخل النادي الأهلي يكون الحديث عنه في نهاية الموسم وليس في منتصف الموسم، ليس مطلوب من الإدارة الإشادة أو التقليل بحد زائد مادام الموسم مستمر ولم ينته".

وواصل "المطلوب منك أن تتابع وتضع ملاحظات عن قرب وتدعم الفريق، لكن الشواهد تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح".

وأضاف العامري "نسير على الطريق الصحيح مع مارسيل كولر ومع التطوير والتدعيم وتواجد لاعبين مميزين مع مد الفريق بناشئين أكثر ستكون الأمور دائمًا أفضل".