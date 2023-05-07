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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من الأهلي علي حرمان الترجي من حضور الجماهير

صدى البلد

علق العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي على عقوبات الكاف بمنع جمهور الترجي من حضور مباراة الأهلي المقبلة بجانب حديث وسائل إعلام تونسية بشأن دور الأهلي في العقوبات.

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "لاعبنا الترجي سنوات طويلة، خلال أدوار مختلفة بدوري الأبطال، هو فريق كبير ومحترم وقوي على الأرض حتى لو المباراة بدون جمهور".

وتابع: "الترجي فريق متماسك ويجب احترامه، نستهدف تحقيق أفضل نتيجة ايجابية والتوفيق من عند ربنا، يجب احترام فريق مثل الترجي، لديه نتائج طيبة هذا الموسم".

وأضاف "لم يتم التواصل مع كاف بشأن احداث مباراة الترجي في ربع النهائي، تابعنا الملف بالتأكيد ولكن ليس شرطًا ان نصدر مراسلات، تابعنا كافة التفاصيل".

وواصل العامري "ما هي علاقة الأهلي بمباراة الترجي في ربع النهائي والأزمة الي حصلت؟، نحن لسنا طرفًا في هذه المباراة، الموقف لم يكن موفق من جمهور الترجي وبالتالي عوقب".

وأردف "الجمهور لم يكن موفق في التعامل مع الموقف في هذه المباراة، الأمر لا علاقة له بقوة الأهلي، له علاقة بقوة ما حدث من جماهير الترجي، الكاف هو من تدخل واتخذ موقفًا".

وأختتم "الأهلي له قوته وتاريخه بالتأكيد، الأهلي طرف باسمه وقوته وانه طرف في المباراة المقبلة أمام الترجي، واكيد الكاف هيعمل حساب للأهلي والترجي، محمد الدماطي هو رئيس بعثة الأهلي في مباراة الترجي المقبلة".

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