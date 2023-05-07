نشرة المرأة والصحة| سعر مجوهرات الملك تشارلز.. نوع غريب من المأكولات البحرية يثير الجدل على فيسبوك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري عدد كبيرا من الأخبار المتنوعة على مدار الساعات الماضية فى مجالى الصحة والمرأة، نعرض أبرزها فى السطور التالية:

استاكوزا بـ 50 جنيه؟ صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

نشر أحد رواد “فيسبوك” صورة لنوع غريب من الاستاكوزا سعره لا يتجاوز الـ 50 جنيها، في حين أن سعر الاستاكوزا في الوقت الحالي أعلى بكثير

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية| لن تتوقعها

تعد السكتة الدماغية خامس سبب رئيسي للوفاة في البلاد وسببا رئيسيا لحدوث الإعاقة، حيث تقتل 130 ألف شخص كل عام، لكن هل تعلم أن 80 في المائة من جميع السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها



أرقام خيالية.. سعر مجوهرات تشارلز في حفل تتويجه| وهذه تكلفة الحفل

لفت حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث أنظار العالم، والذي أقيم في كنيسة وستمنستر ابى، ونقل على أكثر من قناة في دول العالم.

وارتدى ملك بريطانيا تشارلز الثالث مجموعة من المجوهرات التي خطفت الأنظار أثناء تتويجه، والتي لا تقدر بثمن، وفقا للموقع الملكي الرسمي.