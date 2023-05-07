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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق يصدم جمهور الأهلي بسبب الشماريخ

صدى البلد

تحدث العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي عن ملف الجماهير وحملات المقاطعة لحضور المباريات.

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "عدم وجود الجمهور بيفقد الفريق قوة كبيرة، الجمهور كان له دور مهم في مباراتي الهلال والرجاء وتحسين وضعنا في دوري الأبطال، محتاجين جمهور النادي الأهلي وأرجو إنهم يتفهموا ده".

وتابع: "هناك لجنة للمباريات مشكلة من مجلس الإدارة، ونسير في خطوات لإعادة الملف للطريق الصحيح، بنقول مفيش شماريخ ونلاقي ناس مصممة على وجود شماريخ ودي مجموعة قليلة جدا من الجمهور".

وأضاف: "لماذا نصدر مشاكل وأزمات وبعدها نبدأ حلها من جديد، ونلاقي مخالفات وتم القبض على عدد من الجمهور، إحنا متابعين ملف المقبوض عليهم وعمرنا ما هنسيب جمهورنا، لكن أرجو من الجمهور  يساعدنا".

وواصل العامري: "محتاج أجري في اللي جاي مش في الي فات، اتمنى يكون الجمهور موجود في الاستاد بكامل قوته ويدخل ويخرج من الاستاد بشكل يليق به، انا محتاج مساعدة الجميع مش دور اللجنة بس، وكل طرف يلتزم بالي بيقوله".

وتابع: "البعض ممكن يعجبه الكلام الي بقوله وفي لا، الناس باصة من خلال زاوية واحدة، مشاهد بتحصل غير مقبولة من طرف، وبرضه بنشوف مشاهد من طرف آخر وهي الجماهير، التزاحم والتدافع والبعض يرغب في الدخول بدون تذاكر، نحن نريد حل الملف ونتقدم وليس نتراجع، يجب أن يساعدنا الجميع، لا يمكن أن تعمل لجنة المباريات لوحدها فقط، انا مش هضحك على جمهور الأهلي، الكلام في الملف ده بيخسر كتير، بعض الناس اوقات بتنتظر تتكلم باسلوب وبشكل معين، لكن انا راجل مسؤول".

وأضاف "هناك 50 او 60 الف في المدرجات، هناك احداث وقعت، هل حدثت في مدرج واحد ولا في كل المدرجات، نرى تفاصيلها وهل كانت فعل ولا رد فعل، وهل هناك اسباب حدثت كان سببها ما رأيناه أم لا وهل هناك وقائع حدثت في الملعب تسببت ان تكون هذه في المعاملة بالشكل هذا أم لا، ليس كل شيء يمكننا الإعلان عنه".

وواصل العامري فاروق تصريحاته "الرجل المسؤول هو من يتعامل مع الأمور على الارض ويناقش الأسباب وهل كان فيديو واحد أم أكثر من فيديو، هناك كاميرات في الاستاد والبوابات، نرى هل كانت الجماهير تجاوزت وحاولت الدخول بدون تذاكر أم لا".

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