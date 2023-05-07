القرار غلط.. العامري فاروق يوجه رسالة مهمة لجمهور الأهلي

تحدث العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي عن حملات مقاطعة جماهير النادي لحضور المباريات.

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "المقاطعة ليست هي الحل، المقاطعة لن تخرج المحبوسين من جمهور الأهلي بل وستزيد حالة الاحتقان، على الجماهير hن تعلم ذلك جيدًا".

وتابع: " المقاطعات من وجهة نظري أمر غير ايجابي، قوة الأهلي في جماهيره وان تتكون الجماهير متواجدة في المدرجات، لكن انك تتخاذل وترجع لورا، هذا أمر ليس إيجابي في هذا الملف".

وواصل: "هناك اقتراح محل الدراسة بان يكون هناك رابطة جماهير الأهلي الرسمية ونرى مدى امكانية تنفيذ ذلك".

وأضاف: "في هذه الحالة لن يكون الأمر مجرد انك مسؤول عن دخول الجماهير فقط، بل انك ستكون مسؤول عن الهتافات وعن الدخول وكافة الأمور".