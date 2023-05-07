سباب عائلي وتنمر.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد الهجوم عليه

تحدث محمد فخري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا وموقفه قبل مباراة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال فخري في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة إن "هذا الأمر يحدث منذ فترة كبيرة منذ وجود المدير الفني السابق للفريق بيتسو موسيماني".

وتابع "الاداء وقت موسيماني خصوصا في فترته الأخيرة لم يكن جيدا، وبعدها جاء سواريش مديرا فنيا للفريق واستمر عدم ثبات المستوى، وكان هناك انتقادات.

وأضاف: "لو انا مستحملتش ده يبقى ملعبش كورة احسن"، وكنت وقتها أقدر الهجوم وأعلم انه جزء من وظيفتي كلاعب كرة قدم، وكنت أركز فقط في التدريبات".

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة لم يشارك بصفة اساسية وتحديدا منذ مباراة الهلال السوداني حيث اصابني فيروس تسبب في بقائي 20 يوم في البيت وفقدت 8 كيلو من وزني بعدها.

وواصل "في اخر مرة كان يوم ماتش الرجاء وكان هناك صورة لي قبل انطلاق اللقاء، بكون مبسوط ان أهلي شايفين صورة ليا على صفحة النادي الأهلي، لكنهم وجدوا أنفسهم يتعرضون للسباب بدون اي اسباب ، ولو بشارك سيكون الأمر مفهوم".

وأردف فخري "التعليقات كانت شتائم وسب وتنمر وتعليقات خارج كرة القدم، متأكد انهم ليسوا جمهور الأهلي لأن جمهور النادي دائمًا في ضهر لاعبيه".