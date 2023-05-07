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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خدمات متطورة.. شركة هيتاشي إنرجي تستعرض حلولا مبتكرة في السكك الحديدية

صدى البلد

استعرضت شركة هيتاشي إنرجي، محفظة أعمالها وحلول السكك الحديدية التي توفرها في مصر ، بما في ذلك حلول توسيع ومد الشبكات، والمحطات الفرعية، وعربات السكك الحديدية، والاتصالات، وخدمات التحكم والأتمتة، والبرمجيات، والخدمات الاستشارية، خلال ورشة عمل - عقدتها الشركة على مدار يومين- حضرها العديد من العملاء والشركاء من القطاعين العام والخاص، إضافة لممثلي الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة أوراسكوم للتنمية، وشركة كولاس رايل.

وتضمنت ورشة العمل سلسلة من الجلسات ودراسات الحالة والمناقشات والحوارات التفاعلية المثمرة حول أحدث الحلول المبتكرة والتطورات التكنولوجية حول رحلة التحول الكاملة نحو تقديم خدمات تنقل أكثر ذكاءً، كما تم استعراض محفظة قطاع النقل الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التقدم التكنولوجي الذي أحرزته في هذا القطاع الحيوي.

وصرح المهندس محمد حسيني - العضو المنتدب لشركة هيتاشي انرجي في مصر وشمال أفريقيا، قائلاً: "يسعدنا عقد أولى ورش العمل المتخصصة حول خدماتنا المبتكرة لحلول السكك الحديدية لربط تقنياتنا ومحفظتنا المتنوعة بحلول السكك الحديدية، حتى نساعد عملائنا من خلال ما نقدمه من حلول متقدمة ومثبتة في التغلب على المشاكل المختلفة، وزيادة الكفاءة وتسريع التحول نحو مستقبل طاقة خالٍ من الكربون، التزاماً منا بتطوير مستقبل طاقة مستدامة للجميع."

وأضاف حسيني: "نؤمن أن التعاون والشراكات الموثوقة أمران ضروريان من أجل الوصول إلى المعايير العالمية في تقديم الحلول المختلفة، حيث تُعد هذه الورشة مثالاً ملموساً يجسد التزامنا تجاه كل من عملائنا وشركائنا لتلبية احتياجات الصناعة والدولة المصرية ككل."

ومن جانبه، قال سمير فضة، رئيس قطاع النقل بشركة هيتاشي إنرجي في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، "انطلاقاً من خبرة هيتاشي إنرجي الكبيرة في مجال النقل، وخاصة في قطاع السكك الحديدية، نعمل على مشاركة آخر المستجدات حول التقنيات التي نمتلكها مع عملائنا، نعتبر أن المناقشات والتعليقات الصادقة هي أساس بناء علاقات قوية، وهو ما يساعدنا على تقديم أفضل الخدمات وتحقيق النجاح لنا ولعملائنا."

لأكثر من 40 عامًا، كانت محولات التردد الثابت (SFC) من هيتاشي إنرجي هي المرجع الأساسي لتطبيقات السكك الحديدية. وبفضل التكنولوجيا الرائدة وخوارزميات التحكم المبتكرة، قامت هيتاشي إنرجي بتمكين الانتقال الذكي من شبكة السكك الحديدية التقليدية التي تغذيها محولات التردد الثابت، مما منحها مزيدًا من الاستقرار والكفاءة في الأداء.

وتناول خبراء محولات الطاقة بالشركة عدة موضوعات، وعلى رأسها المحولات المبتكرة للبنية التحتية الذكية للسكك الحديدية، و استعرضوا الجيل التالي من حلول "تي اكس بيرت TXpert™️ Hub"، التي تشكل جزءاً من منظومة الشركة لرقمنة محولات الطاقة، والمدعومة بأحدث تقنيات CoreTec، وهو ما يشير إلى بداية حقبة جديدة في رقمنة المحولات وإدارة أداء الأصول بشكل فعال. 

كما ناقشت ورشة العمل تقنية الحماية ضد التيار الكهربائي العابر باستخدام المتغيرات المتعرجة كحل بسيط للمشكلة المعقدة المتمثلة في تبديل عابر التيار الكهربائي الزائد.

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