سامح شكري: ندعم عودة الحوار السياسي لحل الأزمة في السودان

قال سامح شكري وزير الخارجية إن الجامعة العربية تدعم الحوار لحل الأزمة في السودان وستشكل لجنة اتصال خاصة به، مؤكدا ضرورة العودة للحوار السياسي في السودان مع وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به

وترأس سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، اجتماعين استثنائيين لـ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.

وأضاف شكري، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم بعد الاجتماعين، قائلا: علينا مسؤولية تاريخية لنقف إلى جانب الشعب السوري لمساعدته على طي صفحة حزينة من تاريخه.

وتابع: لا يستقيم أن يكون من أبناء الأمة العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من الإرهاب والحروب.

وأعرب شكري عن تطلع وزراء الخارجية العرب لمواصلة خطوات تطبيق نتائج اجتماع عمان بشأن سوريا ودعم المجتمع الدولي لها.

واستطرد أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وأكد الوزير شكري أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية والحل يجب أن يكون سياسيا.