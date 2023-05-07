قبل مواجهة الأهلي| وزارة الداخلية التونسية تُعلن العثور على شماريخ بملعب الترجي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان رسمي عثورها على كميات هائلة من الشماريخ، بمحيط ملعب حمادي العقربي برادس، وذلك قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان الداخلية التونسية كالتالي:

تعلم وزارة الدّاخليّة أن مصالحها الأمنيّة تولت اليوم 06 ماي 2023 حجز كميات هامّة من الشماريخ بمختلف أنواعها (كان من المُزمع استعمالها أثناء المقابلة الرياضيّة التي ستجرى غدا بملعب حمادي العقربي برادس) ومواد صلبة وعجلات مطاطيّة بمحيط الملعب المذكور، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

وبناءً على ما تقدّم وحفاظا على سلامة الجماهير الرّياضيّة سيتمّ اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أبرزها في:

- تشديد المراقبة الترتيبيّة على جميع وسائل النقل المتجهة نحو الملعب.

- السّماح فقط بإدخال قوارير المياه والمشروبات الغازيّة صغيرة الحجم مع نزع أغطيتها.

هذا وتهيب الوزارة بالجميع بضرورة الحفاظ على الأجواء الإحتفاليّة واحترام القانون.