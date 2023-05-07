لأول مرة منذ 20 عاما.. القاهرة تستضيف الاجتماع الثاني عشر للمنتدى الحضري

عبرت ميمونة شريف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادتها للعودة مرة أخرى إلى مصر، قائلة: عودتي إلى مصر مرة أخرى خطوة كبيرة، وأعبر عن تقديري الشخصي لـ رئيس الوزراء المصري، لمشاركته في اجتماع اليوم.

وأضافت “ميمونة شريف” ، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي: سعداء بما تقوم به الدولة المصرية، في إطار المحافظة على التنمية المستدامة ، متابعة: المنتدي الحضري العالمي يعد واحد من اهم المنتديات التي تعقد في مجال التنمية العمرانية والحفاظ على المواطن.

وأكملت: نعلن أن الاجتماع الثاني عشر للمنتدى سيكون في القاهرة التاريخية، موضحة: للمرة الاولى منذ 20 عاما، سيتم عقد هذا الاجتماع داخل القارة الافريقية، خاصة في القاهرة.

ولفتت إلى أن هذا المنتدى يعد كـ نقطة محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية مساعدة الدول لبعضها البعض، والسعي إلى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.