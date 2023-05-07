ممثل الأمم المتحدة: سعيدة بالعودة لمصر لنبدأ رحلة شيقة للمنتدى الحضري العالمي

قالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنها سعيدة بالعودة مرة أخرى لمصر لنبدأ رحلة شيقة للمنتدى الحضري العالمي، والذي سيتم انعقاده في نوافمبر 2024.

وأضافت شريف، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد: “إننا ممتنون للغاية لالتزام مصر بالحفاظ على التنمية العمرانية المستدامة ودعمها، وهذه رحلة بدأت منذ عام مضى”.

وتابعت: “نعلن أن المنتدى الحضري رقم 12 سيتم استضافته في القاهرة التاريخية”، لافتة إلى أن المنتدى من بين أهم المنتديات التي تعقد في مجال التنمية العمرانية يحضره كل المتخصصين في مجال التنمية العمرانية لبادل الآراء والخبرات.

وأشارت إلى أنه للمرة الأولى منذ 20 عاما يتم عقد الاجتماع في أفريقيا في مدينة كبيرة مثل القاهرة.