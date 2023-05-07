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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد المغربي يصارع فريق مصري على ضم نجم الترجي التونسي السابق

هيثم الجويني مع زملائه
هيثم الجويني مع زملائه

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي هيثم الجويني، لاعب الترجي التونسي السابق والملعب التونسي الحالي، لعدة عروض خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لنسمة سبور التونسي فأن الملعب التونسي قد تلقى في الأيام الأخيرة عرضين من الوداد المغربي وفريق مصري من أجل التفريط في خدمات اللاعب.

وأشار أن النجم الساحلي على الرغم من كونه ممنوع من القيد ألا أن زياد الجزيري، المدير الرياضي بالنادي قد تواصل مباشرة مع الجويني من أجل اقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

أرقام التونسي هيثم الجويني

يُذكر أن هيثم الجويني قد شارك في 18 مباراة هذا الموسم مع فريق الملعب التونسي ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرى.

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