وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي للقمح يكفي لـ 4.1 شهر..وتوريد 1.2 مليون طن

قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن احتياطي القمح الاستراتيجي لـ مصر يكفي لمدة 4.1 شهر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المصيلحي، إنه تم “توريد 1.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الجاري”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، بوزارة التموين، أن عمليات استقبال الأقماح مستمرة على 420 موقعا، مشيرا إلى أنه تم توريد 1.2 مليون طن من حتى القمح الآن.

وقال هاشم، إن موسم توريد القمح مبشر، مؤكدا ان مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان يتم توريد 465 ألف طن، ولكن بعد حوافز توريد القمح للفلاحين، زادت الإنتاجية.

وتابع رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، بوزارة التموين: نأمل في أن نصل لأكثر من 4 ملايين طن من القمح هذا العام، مؤكدا أن التوريد لايزال مستمرا حتى 15 أغسطس القادم.