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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فريد بلحاج: الثقة كبيرة بين مصر والبنك الدولي

صدى البلد

قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي هناك ثقة كبير بين البنك الدولي ومصر لافتا مصر لها الريادة في الاقتصاد الاخضر مشيرا إلى أن البنك يركز علي مشروعات الخضراء مؤكدا أن البنك مستعد أن يساعد مصر في هذه المشروعات .

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية الشراكة بين مصر والبنك الدولي  ان مصر نجحت في تنظيم مؤتمر المناخ COP27 والأمر الذي يعطيها الدور الريادي في هذا المجال .


وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار وتعزيز العرب المناخي ودعم إدارة الاقتصاد الكلي وتدابير التكيف مع التغير المناخ.

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