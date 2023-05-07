رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات وأهداف البنك الدولي للإنشاء والتعمير

استعرض مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة، بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، فيلما تسجيليلا عن إنجازات وأهداف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



ويحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة، بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027، على أن يبث المؤتمر على الهواء مباشرة.

ويؤسس إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية.