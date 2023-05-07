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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن الاجتماعى: نشاط مكثف للخدمات النفسية والاجتماعية بالشيخ زويد

نشاط مركز الأمل للخدمات
نشاط مركز الأمل للخدمات النفسيه

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة شمال سيناء،  تقديم العديد من الخدمات  النفسية والاجتماعية، من خلال مركز الأمل  للخدمات النفسية والإجتماعية  بجمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء،   ، من أهمها  تقديم خدمة الطب النفسي لأول مرة بالمحافظة تحت اشراف علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. 

وقال الدكتور بكر سويلم،  إن المركز  يقدم  جلسات الدعم النفسي والجلسات الإرشادية، حيث تم الكشف  خلال شهر مايو 2023 على 18 حالة من خلال الطبيب النفسي لمركز الامل ليصل إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها 81 حالة. 
 

 

٥٠٠ جلسة


تم تنفيذ الجلسات العلاجية النفسية والإرشادية، بإجمالي 500 جلسة نفسية بواقع 750 ساعة،   ويأتي ذلك تضامنا مع الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة ، والذي يؤكد علي أهمية الصحة النفسية وعلم النفس الإيجابي وتطبيقه في الحياة اليومية للإنسان والعلاج من تعاطي مواد الإدمان . 

كما تم تنفيذ  6 ندوات توعية عن مفهوم الصحة النفسية وأهميتها وتوضيح ماهية المرض النفسي والعلاج النفسي ، وذلك على مستوي مراكز شمال سيناء (بئر العبد – العريش – الشيخ زويد ) . 

كما يحرص مركز الأمل علي تقديم خدمة الدعم النفسي لجميع الفئات والأعمار كالراشدين والمراهقين والأطفال . 

ولعل من أبرز قصص النجاح " طالب بإحدى الكليات بجامعة العريش والذي تم الكشف عليه بمركز الأمل .. حيث تم تشخيصه بإضطراب الرهاب الاجتماعي الذي كان يعيقه عن ممارسة حياته اليوميه والوظيفية والدراسية , وتم وصف الدواء المناسب له والذي استمر لمدة عام . 
 

كما  تلقي الجلسات العلاجية النفسية بواقع  30 جلسة نفسيه لمدة 6 أشهر ثم متابعة العلاج فقط الـ6 أشهر الباقية , وذلك بعد إستقرار الحاله , وتمكنه حاليا  من ممارسة حياته اليوميه بكفاءة وإنتظامه بالجامعة وبالمهام اليومية المكلف بها من الجامعة ومن الأسرة .

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الشيخ زويد الخدمات النفسية مركز نشاط

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