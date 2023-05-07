مدبولى: هناك علاقة قوية بين مصر والبنك الدولي

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته لحضوره موتمر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي لافتا الى أن هناك علاقة قوية بين مصر والبنك الدولي .

وأضاف مدبولي خلال الموتمر أنه يثمن الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في المتطلبات الوطنية المصرية في عملية التنمية .

وأشار إلي ان البنك له دور فعال في ما تقوم به مصر من سياسات ويساهم في زيادة فرص العمل وتهيئة استثمارات القطاع الخاص و توفير الاستثمارات و التمويلات.

وأكد مدبولي أن الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها مصر ساهمت بشكل ملحوظ في تابعيات الأزمات العالمية .