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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: زيارة الكونجرس الأمريكي يؤكد محورية مصر ودورها في استقرار المنطقة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد الكونجرس الأمريكي واستقبال "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة للشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، موضحة أن هذا الأمر يأتي في تزامنا مع تعدد الزيارات من جانب الكونجرس الأمريكي إلى مصر وهو ما يؤكد ثقل الدولة المصرية الإقليمي والدولي.

 

ونوهت حارص في بيان صادر عنها، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق.

 

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على محورية الدولة المصرية دورها في الحفاظ على توازن واستقرار المنطقة، في ظل التحديات والنزاعات القائمة والمتصاعدة بالمنطقة، بالإضافة إلى دورها الكبير في مكافحة الإرهاب لدحر المخاطر وإرساء عملية السلام .

 

كما لفتت حارص النظر إلى تأكيد الرئيس السيسي لأهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وذلك بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق الثوابت المرجعيات الدولية، موضحة أن الجميع يعي ويقدر دور مصر الحيوي في وقف العنف بين الطرفين وعدم تجدده الذي يضر باستقرار المنطقة.

 

وأردفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الجهود المصرية الحديثة تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مبادرات وإعادة إعمار غزة لدعم اشقائنا.

إيلاريا سمير حارص لرئيس عبد الفتاح السيسي الكونجرس الأمريكي مايك تيرنر

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