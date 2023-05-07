أفادت صحيفة "هسبرس" المغربية، اليوم الأحد، بنجاح الأمن الإسباني في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين من هولندا إلى المغرب عبر مليلية.

وقالت الصحيفة إنه بعد تحقيقات للشرطة والحرس المدني الإسباني، تم اعتقال 21 شخصا وضبطت ممنوعات بقيمة تفوق 3.6 مليون يورو، مشيرة إلى أن الاعتقالات المذكورة تضمنت تهمة ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة وتزوير وثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم حجز ما يصل إلى نصف مليون يورو نقدا، و38 سيارة، وممتلكات وعقارات بقيمة 653.500 يورو، و49 حسابا مصرفيا، والعديد من المواد الإلكترونية، وهواتف محمولة حديثة وغيرها.

ووفقا للصحيفة فقد بدأ التحقيق في القضية بعد اكتشاف 15 كيلوغرامات من الكوكايين عالي الجودة في صندوق سيارة حاول صاحبها الدخول بها إلى مليلية عبر الميناء.

وبحسب التحقيقات فأن الشبكة تعمل بهيكلين، أحدهما مخصص لتهريب الحشيش عن طريق البحر من المغرب عبر قوارب نفاثة أو ترفيهية لدعم الهيكل الثاني ماديا لتمويل اقتناء الكوكايين من هولندا وبرشلونة لنقله إلى المغرب عبر مليلية.