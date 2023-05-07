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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ توصي بزيادة عدد "أسرة" الرعاية المركزة الشاملة بمستشفى أبو المطامير

لجنة الصحة والسكان
لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أ.د. على مهران رئيس اللجنة وحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الشلمه بشأن "الموافقة على إحلال وتجديد مبنيين وإنشاء وحدة مناظير بمستشفى الحميات بمركز أبو المطامير"


ومن جانبة قال النائب محمد سعد الشلمة (مقدم الاقتراح برغبة) أن مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة يعد من أكبر المراكز على مستوى محافظات الجمهورية، حيث أن مساحته تقارب ١٤٠٠ كيلو متر مربع كما أن عدد السكان به يتخطى الـ ٦٥٠ ألف نسمة، ويوجد به مستشفى مركزي ومستشفى للحميات


كما أوضح مقدم طلب الإحاطة، أنه خلال دور الانعقاد الماضية تم حل بعض المشكلات الصحية المتعلقة بمركز أبو المطامير كتوفير أجهزة طبية أو سد عجز الكوادر البشرية بمستشفى أبو المطامير المركزي وتوفير العديد من الاحتياجات الطبية للمستشفى إلا أنه مازالت مستشفى الحميات بمركز أبو المطامير تعاني من عدم استغلالها بالشكل الأمثل رغم احتوائها على ثلاثة مباني ضخمة لا يعمل منها إلا مبنى واحد فقط، لصدور قرار بإزالة للمبنيين.


وطالب  النائب محمد سعد الشلمه، بسرعة إحلال وتجديد هذين المبنيين لتحقيق الاستفادة القصوى من كامل مباني المستشفى في تقديم خدمات صحيه متميزة للمرضي، وإعادة تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحميات والتي تم إنشائها لاستقبال المرضي خلال جائحة كورونا وكانت تضم عشرة أسرة مجهزين إلا أنه بعد انحسار الجائحة تم إيقاف العمل في هذه الوحدة وتم سحب عدد ٢ فنت من هذه الوحدة إلي المستشفى المركزي وبقي عدد واحد فنت فقط، وتم إيقاف العمل بوحدة العناية المركزة بمستشفى الحميات على الرغم من أن مركز أبو المطامير ليس به إلا عدد ۱۳ سرير عناية مركزة فقط في مستشفى ابو المطامير المركزي مما يجعل دائما هناك حالات انتظار في الاستقبال لوقت طويل منتظرين دخولهم العناية المركزة، وكذلك توفير وحدة مناظير لاسيما جهاز منظار هضمي تشخيصي وعلاجي.

ومن جانبهم قال ممثلو وزارة الصحة أن هناك صعوبة في إنشاء وحدة للرعاية المركزة الشاملة داخل مبنى مستشفى الحميات نظراً للعجز الموجود في الكوادر البشرية على مستوى محافظة البحيرة بشكل عام وأيضاً لأنها ضمن مشروعات حياة كريمة.

وأقترح  أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،  أن يتم تعديل اللوائح والقرارات الخاصة بوظائف الإداريات بالمستشفيات ليكون شاغلها من غير الأطباء للاستفادة من الأطباء في تقديم الخدمة الطبية

وأضاف ممثل وزارة الصحة أنه جارى اعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للوصف الوظيفى للوظائف الإدارية بالمستشفيات ليكون شاغلها حاصل على مؤهل مناسب لها مما يسهم في سد العجز الموجود في الكوادر البشرية على مستوى الجمهورية بشكل عام.


وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بـالعمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة الشاملة مستشفى أبو المطامير المركزي وسرعة تفعيل وحدة المناظير بالمستشفى، وكذلك سرعة تنفيذ إزالة المباني الصادر لها قرار إزالة بمستشفى حميات أبوالمطامير

أحمد عبدالماجد أسرة الرعاية المركزة استقبال المرضى اقتراح برغبة الإحتياجات الطبية الاحتياجات الاستفادة القصوي

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