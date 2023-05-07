لأسباب أمنية وسياسية.. المحكمة العليا بإسرائيل ترد التماسا بشأن إخلاء الخان الأحمر

قضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بمنح حكومة الاحتلال سلطة تقديرية في إخلاء الخان الأحمر، وذلك نظرا لأسباب أمنية وسياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

يأتي ذلك ردا على التماسا يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة فأن هذا يعد تحول في موقف المحكمة العليا ، التي طالبت حكومة الاحتلال مرار بتنفيذ الحكم الصادر بهدم القرية الفلسطينية.

وقال المحكمة بحسب الصحيفة أنه في ضوء المواد السرية التي عرضت عليها ، فأنه من المنطقي قبول موقف حكومة الاحتلال والسماح لها بالسلطة التقديرية بالإخلاء والهدم في الوقت المناسب من وجهة نظرها، مع مراعاة جميع الاعتبارات المتعلقة بالعلاقات الخارجية وأمن الدولة.

وأرجعت محكمة الاحتلال التغيير في موقفها إلى جلسة استماع عقدت الأسبوع الماضي حضر إليها مستشار الأمن القومي وقدم لهم مواد سرية تدعي الدولة أنها لا تسمح بإخلاء القرية الفلسطينة الواقعة في القدس المحتلة في الوقت الحالي.

واعتبرت المحكمة أن أهمية هذه الأسباب "تتجاوز بكثير حاجة الجمهور إلى إنفاذ قوانين التخطيط والبناء".

وفي فبراير الماضي، قررت المحكمة الإسرائيلية عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في مايو الجاري، وردت طلب حكومة الاحتلال بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر - حتى يونيو المقبل.

وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء وهدم خان الأحمر بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم الخان الأحمر. وقالت بنسودا إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".