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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تستدعي جنود الاحتياط النساء والرجال لأول مرة..هل تستعد للحرب؟

صدى البلد

صرح مصدر عسكري لـ "التلفزيون الصيني المركزي" اليوم، أن الجيش التايواني سيسمح لمجموعة من جنود الاحتياط "النساء" بالخضوع لتدريب احتياطي لأول مرة ابتداء من غدا الاثنين.

وأكد المصدر العسكري، أن جنود الاحتياط هؤلاء سيطلبون تقديم تقرير إلى "موقع تكتيكي" في منطقة بيد في تاويوان يوم الاثنين لاستكمال نفس تدريب الاحتياط للجنود الذكور، لكن سيكون لديهم مهاجع وحمامات منفصلة.

في حين لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للطالبات في هذه الفئة الأولى، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن إجمالي 220 من جنود الاحتياط سيطلب منهم الخضوع لتدريب احتياطي إلزامي هذا العام.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية في يناير 2023 أنها ستبدأ في تجنيد الإناث الاحتياطيات بعد استدعاء جنود الاحتياط الذكور فقط في الماضي لأنه لم تكن هناك قدرة كافية لاستيعاب الرجال والنساء على حد سواء.

وفي تايوان، يُطلب من الرجال المشاركة في التجنيد الإجباري وتدريب الاحتياط، في حين أن النساء ليسوا كذلك، لكن يمكنهم الانضمام طوعيًا إلى القوات المسلحة كجنود وضباط.

ويدير الجيش التايواني حاليًا برنامجًا لتدريب جنود الاحتياط مزدوج المسار، والذي يتضمن برنامجًا جديدًا أكثر كثافة لمدة 14 يومًا تم تقديمه العام الماضي، وبرنامج التدريب القديم الذي يمتد من خمسة إلى سبعة أيام.

بغض النظر عن الخطة، تم نقل التدريب إلى "مواقع تكتيكية" حتى يتمكن جنود الاحتياط من فهم التضاريس والمنشآت الرئيسية في المناطق المكلفة بالدفاع عنها بشكل أفضل.

وصرح الجيش التايواني أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع التعبئة وتبسيط الانتشار القتالي في زمن الحرب.

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