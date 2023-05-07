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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيارة وفد الكونجرس الأمريكى للقاهرة تؤكد دور مصر الكبير فى المنطقة

النائب نادر الخبيرى
النائب نادر الخبيرى

علق النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة القيم بمجلس النواب على استقبال  الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وفدا من الكونجرس الأمريكى، قائلا: "الزيارة تأتى فى توقيت مهم تمر به المنطقة سواء على الصراع العربى الإسرائيلى، وهنا يأتى الدور المصرى فى الحل الشامل.


وأضاف  عضو لجنة القيم بمجلس النواب، فى تصريحات له، أنه تم الإشارة للأزمة السودانية فى وقت تشهد فيه المنطقة تصعيد للمشكلات، موضحا أن الأزمة السودانية تمثل خطورة كبيرة على السودان نفسها والمنطقة ككل.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة وتعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا سواء الأمنية والاقتصادية والسياسية، والتى تدرك أن نجاح السياسات الأمريكية والعربية لا تتم إلا بمشاركة وتدخل مصر، وتعكس أن هناك تشابك فى العلاقات وتواصل مصر مع صناع القرار الأمريكى والشراكة والتقدير الأمريكى لأهمية مصر فى الشرق الأوسط.

استراتيجية أزمة السودان الأزمة السودانية الاستراتيجية الاستراتيجي الاقتصادي

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