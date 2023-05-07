قطاع الأعمال يفجر مفاجأة عن تصنيع سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية

أكد منصور عبدالغني متحدث وزارة قطاع الأعمال، أن أنشطة الوزارة منتشرة على كل صفحات الجرائد، مضيفا أن وكل وسائل نشر أخبار الوزارة.

وأضاف منصور عبدالغني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة. تعمل من خلال تطبيق فعلي لسياسة ملكية الدولة في كل قطاعات الوزارة، متابعا أنه يتم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في كل قطاعات الوزارة.

وتابع منصور عبدالغني متحدث وزارة قطاع الأعمال، أن السيارة الكهربائية نعمل فيها بكل قوة وتم تصنيع اتوبيس، بالشراكة مع أحدي الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن تم توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع ميكروباص ومني باص يعمل بالطاقة الكهربائية مع شركة صينية.