بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

أثار خبر وفاة طفلة عراقية بسبب تناولها 3 عبوات من مشروب الطاقة حالة من الرعب بين رواد التواصل الاجتماعي خاصة بعد إعلان الأطباء أن الوفاء جاءت بسبب تناول الطفلة مشروب الطاقة بكمية كبيرة .

أضرار مشروبات الطاقة على الأطفال والمراهقين والكبار

نشر موقع “timesofindia” اضرار مشروبات الطاقة على الصحة لدى البالغين والطفار واكد أن تناول 3 عبوات من مشروبات الطاقة في يوم واحد يعرض الجسم لمخاطر عديدة على البالغين وتكن مضاعفة عند تناولها للمراهقين الصغار مثل الطفلة العراقية.

وقال انه وفقا لخبراء التغذية ، فإن مستويات السكر في مشروبات الطاقة تسبب ضررًا أكثر مما تعتقد ، تقريبًا مثل ضرر إدمان النيكوتين، و مع أول رشفة تشربها وتضرب الحلاوة الشديدة نظامك وخلال الساعة الأولى أو نحو ذلك وتبدأ مستويات السكر في الارتفاع، وهذا بدوره يدفع البنكرياس لإنتاج المزيد من الأنسولين لمواكبة التغييرات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.