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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: الرئيس السيسى جعل مصر محطة أساسية لكافة الدول الكبرى

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية جعلت  من مصر محطة أساسية لكافة الدول الكبرى.


وأوضح حزب المؤتمر،  ان َّ تعدد الزيارات من جانب الكونجرس الأمريكي إلى القاهرة يؤكد مكانة جمهورية مصر العربية بالمنطقة، واستكمال لاستراتيجية العلاقات المصرية-الأمريكية، التي تبني عليها واشنطن الكثير من الآمال، في ظل النزاعات الملتهبة بالمنطقة.

وأضاف حزب المؤتمر في بيان صحفي له اليوم ، أنَّ الزيارة تحمل رسائل مهمة، بأن الولايات المتحدة بحزبيها «الجمهوري والديمقراطي»، تقدر أهمية مصر ورئيسها ودورها الحيوي والمهم في وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم تجدده الذي يضر باستقرار المنطقة؛ لأنه محور تنمية للشعوب.

وأشار حزب المؤتمر ، أنَّ الإدارة الأمريكية تعرف قوة مصر جيدا، ولهذا تسعى إلى إعادة صياغة تحركاتها، خصوصًا الكونجرس الذي يرسم السياسية الخارجية لأمريكا.

كما أكدت حزب المؤتمر، على أن الرئيس السيسى فى سياسته الخارجية نجح فى فرض إرادة الدولة المصرية على الجميع، مثل ما راينا الخط الاحمر فى ليبيا. وسياسة الدولة المصرية مع تركيا، وخلال ازمة قطر، وهو ما جعل العديد من الدول تسعى للتواصل الدائم  مع القيادة المصرية.


وشهد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، برئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، التأكيد على قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات، لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد نقاشاً مفتوحاً بين الرئيس السيسي وأعضاء الكونجرس الأمريكي، حيث تم التطرق إلى الأزمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة، وتهدد المقومات الأساسية للدول في حد ذاتها، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية، ويُنذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة.

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